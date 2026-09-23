Magenta Pay startet mit Visa Debitkarte und Cashback

Der Bezahldienst payzy heißt ab sofort Magenta Pay und erhält unter der Telekom-Marke einen neuen Auftritt.

Mit der Umbenennung bekommen die App und die virtuelle Visa Debitkarte ein neues Design. Auch der Betreiber COSMOTE Payments S.A. wurde in Telekom Payments S.A. umbenannt. Gut zu wissen: Für bestehende Nutzer bleiben Guthaben, IBAN, Coins, Sparbeträge und Transaktionshistorie erhalten.

Magenta Pay bietet weiterhin 1 Prozent Cashback

Das grundlegende Angebot ändert sich zunächst kaum. Magenta Pay stellt kostenlos eine virtuelle Visa Debitkarte bereit, die sich mit Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay nutzen lässt. Bei Zahlungen gibt es nach Unternehmensangaben weiterhin 1 Prozent Cashback.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

kostenlose virtuelle Visa Debitkarte

1 Prozent Cashback bei Zahlungen

Geld senden und empfangen per Chat & Pay

Sparfunktion Piggys und Kostenteilung per Split It

100 Coins entsprechen 1 Euro Guthaben

Bestehende Nutzer müssen die payzy-App aktualisieren. Wer auch im mobilen Wallet das neue Kartendesign sehen möchte, muss dort die bisherige payzy-Karte entfernen und die Magenta Pay Card neu hinzufügen.

Ich finde die Umbenennung nachvollziehbar. Mit Magenta Pay wird deutlich stärker sichtbar, dass der Bezahldienst zur Deutschen Telekom gehört. Spannender als der neue Name wird aber sein, welche angekündigten Funktionen und Vorteile Telekom Payments künftig ergänzt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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