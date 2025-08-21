Ab 21. August 2025 bietet die 1822direkt neue Zinssätze für Festgeldkonten an. Die Zinsen steigen für ausgewählte Laufzeiten, während die Kontobedingungen unverändert bleiben.

Neukunden, die ab dem 21.08.2025 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, können je nach Laufzeit zwischen 1,65 % und 1,75 % p. a. erhalten. Die Laufzeiten reichen von 3 bis 24 Monaten, und der Anlagebetrag kann zwischen 5.000 € und 1.000.000 € frei gewählt werden.

Für das Festgeldkonto wird automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eröffnet, das gemäß dem Preisverzeichnis verzinst wird.

Details zu Zinssätzen und Konditionen

Die neuen Zinssätze im Überblick: 1,65 % p. a. für 3 Monate Laufzeit (unverändert), 1,75 % p. a. für 6 Monate Laufzeit (zuvor 1,60 % p. a.), 1,70 % p. a. für 12 Monate Laufzeit (zuvor 1,60 % p. a.) und 1,70 % p. a. für 24 Monate Laufzeit (unverändert).

Das Konto kann online eröffnet werden und ist laut Angaben der Bank kostenlos in der Kontoführung. Die Einlagen unterliegen der deutschen Einlagensicherung.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

