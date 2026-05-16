Gesellschaft

Deutschland im Cyberkrieg: Versicherer warnen vor massiven Sicherheitslücken

Autor-Bild
Von
Google News
|
Computer Online Internet Pc

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft warnt vor einer deutlich verschärften Cyberbedrohungslage für Unternehmen in Deutschland.

Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entstehen täglich rund 280.000 neue Schadprogramm-Varianten. Die Angriffe erfolgen zunehmend professionell und treffen nicht nur einzelne Großereignisse, sondern dauerhaft unterschiedliche Zielgruppen. Deutschland gilt dabei international als eines der bevorzugten Ziele staatlich gesteuerter Cyberoperationen.

Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen. Rund 80 Prozent aller Ransomware-Fälle richten sich laut Bericht gegen diese Gruppe. Im Zeitraum von Juli 2024 bis Juni 2025 wurden etwa 950 Fälle offiziell erfasst, wobei von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen wird. Viele Unternehmen erfüllen nur grundlegende Sicherheitsanforderungen und setzen zentrale Schutzmaßnahmen wie Multi-Faktor-Authentifizierung oder regelmäßige Updates nicht konsequent um.

GDV fordert breitere Cyberabwehr und mehr praktische Unterstützung

Der GDV fordert, dass die Zuständigkeit des BSI stärker auf die gesamte Wirtschaft ausgeweitet wird und Unternehmen stärker praktisch unterstützt werden. Neben Standards sollen vor allem leicht nutzbare Prüfwerkzeuge helfen, IT-Sicherheit besser umzusetzen. Versicherer sehen sich dabei als ergänzenden Faktor, der Prävention und Absicherung verbindet.

Insgesamt zeigt sich aus meiner Sicht ein deutlicher Widerspruch zwischen wachsender Bedrohung und weiterhin unterschätztem Sicherheitsniveau in vielen Betrieben, was den Handlungsdruck spürbar erhöht.

Dkb Header

DKB bestätigt Angebot zum Altersvorsorgedepot

Zum Start des Altersvorsorgedepots kündigt die DKB an, ein eigenes Angebot bereitstellen zu wollen. Die DKB wird im Rahmen der…

11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Deutschland im Cyberkrieg: Versicherer warnen vor massiven Sicherheitslücken
Weitere Neuigkeiten
EZVIZ bringt 4K-Kamera mit 360-Grad-Rundumsicht auf den Markt
in Smart Home
Doctor Arzt
KI in Arztpraxen? Bundesregierung plant klare Regeln
in Gesellschaft
DHL startet neuen Expressdienst für XXL-Sendungen
in Dienste
Telekom 1
Telekom startet Handysammelcenter neu
in Telekom
Europe Europa
Influencer statt Journalisten: Brüssel plant Experiment
in Social
VW ID Polo GTI vorgestellt: Volkswagen zeigt ersten Elektro-GTI
in Mobilität
Neues Xperia-Flaggschiff von Sony wird kritisiert
in Smartphones
Das „Ende“ der Elektroautos: Honda setzt voll auf Verbrenner
in Mobilität
Gmail Design Neu 2022 Header
Gmail: Das Ende von 15 GB Speicher (aber es gibt einen Haken)
in Dienste
Neuer Xbox-Controller überrascht mit zwei Änderungen
in Gaming