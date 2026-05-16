EZVIZ bringt 4K-Kamera mit 360-Grad-Rundumsicht auf den Markt

Die Marke EZVIZ erweitert ihr Angebot mit einer neuen Outdoor-Kamera für die 4K-Überwachung im Außenbereich.

EZVIZ hat mit der H8c Pro 4K eine neue Sicherheitskamera für den Außeneinsatz vorgestellt. Das Modell bietet laut Unternehmensangaben eine 360-Grad-Panoramaansicht, Wi Fi 6 sowie eine KI-gestützte Personen- und Fahrzeugerkennung. Die Kamera kann Bewegungen automatisch verfolgen und Bereiche mit integriertem Zoom dokumentieren.

Mit einer motorisierten Schwenk- und Neigefunktion deckt die Kamera laut EZVIZ bis zu 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal ab. Zusätzlich sollen individuell definierbare Erkennungszonen dabei helfen, bestimmte Bereiche gezielt zu überwachen. Die Steuerung erfolgt über die EZVIZ-App, über die Nutzer auch direkt mit Personen vor der Kamera sprechen können.

EZVIZ H8c Pro 4K setzt auf automatische Patrouillen und aktive Abschreckung

Die Kamera verfügt über automatische Patrouillenmodi und kann bis zu zwölf bevorzugte Blickwinkel speichern. Erkennt das System eine verdächtige Aktivität, aktiviert die Kamera laut Hersteller auf Wunsch eine Sirene sowie rot-blaue Warnlichter. Für Aufnahmen bei Dunkelheit unterstützt das Modell neben Schwarz-Weiß-Nachtsicht auch eine Farb-Nachtsicht mit integrierten Spotlights.

Wichtige Funktionen im Überblick:

4K-Auflösung (3840 × 2160)

360°-Panoramaansicht mit 350° Schwenk- und 90° Neigefunktion

KI-gestützte Personen- und Fahrzeugerkennung

Automatisches Zoom-Tracking von Bewegungen

Dual-Band Wi-Fi 6 (2,4 GHz und 5 GHz)

Farb-Nachtsicht mit integrierten Spotlights

Zwei-Wege-Kommunikation per App

Aktive Abschreckung mit Sirene und rot-blauen Warnlichtern

Zwei automatische Patrouillenmodi und bis zu 12 voreingestellte Blickwinkel

Erweiterter Speichermodus für Ganztagesaufnahmen

H.265-Video-Komprimierung für effiziente Datennutzung

Unterstützung von microSD-Karten bis zu 512 GB und EZVIZ CloudPlay

Die wetterfeste EZVIZ H8c Pro 4K ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139,99 Euro bei Amazon erhältlich (Rabattcoupon möglich). Weitere Händler wie ELV und OTTO sollen laut EZVIZ im Laufe des Monats folgen.

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