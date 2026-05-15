Neues Xperia-Flaggschiff von Sony wird kritisiert

Sony kündigte diese Woche das neue Xperia 1 VIII an und wirbt seit dem auch mit dem neuen Flaggschiff in sozialen Medien. Im Fokus steht in diesem Jahr eine neue Kamera und dazu gibt es einen KI-Assistenten, der eure Fotos optimieren soll.

Doch tut er das auch wirklich? Das werden bald unabhängige Tests zeigen. Bevor diese kommen, wollte Sony aber direkt damit werben. Hier ist eines der Beispiele:

Darüber hinaus hat man noch ein Bild veröffentlicht, welches eine Blume zeigt:

Und das letzte Beispiel zeigt eine Person, die bei gutem Licht im Feld steht:

Kleiner Hinweis, falls ihr es übersehen habt und wie ich dachtet: Mensch, das links ist doch sicher das Nachher-Foto und das rechts das Vorher-Bild. Nein, Sony ist tatsächlich der Meinung, dass die KI-Ergebnisse besser als das Original aussehen.

Mich wundert, dass das durchgewunken wurde bei Sony. Am Anfang dachte ich, dass das Ragebait sei, anders kann ich es mir nicht erklären, denn der Beitrag hat bei X beispielsweise bald 10 Millionen Views, deutlich mehr, als andere Beiträge.

Doch selbst wenn das so sein sollte, dann versaut sich Sony hier dennoch ihr Image als Kamera-Marke, denn ich habe bisher keine Reaktion gesehen, die die KI-Bilder bevorzugt. Sony selbst hat sich bisher nicht zum negativen Feedback geäußert.