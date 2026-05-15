VW ID Polo GTI vorgestellt: Volkswagen zeigt ersten Elektro-GTI

Das GTX-Branding ist Geschichte und hat keine Zukunft bei Volkswagen, mit dem neuen VW ID Polo wird man zu GTI wechseln, was wir bisher nur von Verbrennern (Benzinern) kennen. Kein GTD, kein GTE, kein GTX, die Zukunft ist GTI bei VW.

Das bietet der VW ID Polo GTI

Heute hat man wie erwartet die Details zum VW ID Polo GTI verraten, die Basis ist natürlich der VW ID Polo, den wir letzten Monat gesehen haben. Aber mit 166 kW (226 PS) an der Vorderachse, einer elektronisch geregelten Vorderachsquersperre, einem adaptiven DCC-Fahrwerk, Sportsitzen und das IQ.Light ist hier auch Serie.

Dazu kommen spezielle Felgen mit 19 Zoll und ein eigenes Fahrprofil namens „GTI“, welches Dynamik und Licht im Innenraum beeinflusst. Die Reichweite liegt bei 424 km und im Unterboden steckt ein 52 kWh großer Akku, geladen wird mit 105 kW.

Die 100 km/h erreicht man in 6,8 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h beim VW ID Polo GTI. Im GTI ist viel Ausstattung aus dem VW ID Polo in der Top-Version zu finden, aber es gibt noch Extras wie ein Soundsystem, eigene Sportreifen oder Massagesitze. Preis? Es geht bei „knapp unter 39.000 Euro“ los.

Damit ist der VW ID Polo GTI günstiger als ein VW Golf GTI, aber teurer als ein VW Polo GTI. Der neue VW ID Polo GTI Clubsport mit 285 PS und Fake-Gangschaltung wurde heute nicht erwähnt, dieser dürfte also erst später vorgestellt werden. Der Vorverkauf wird übrigens erst im Oktober starten, es geht also erst 2027 los.

Gefällt mir sehr gut, aber ich verstehe noch nicht ganz, warum das jetzt ein GTI und kein GTX ist, warum der Polo jetzt Polo heißt, der ID.3 aber noch nicht Golf und warum man nicht noch etwas mehr Power hineinpackt, die Konkurrenz aus China macht das auch. Der MG4 kostet kaum mehr und hat direkt 320 kW (435 PS).

Schauen wir aber mal, wie der elektrische GTI ankommt, mit der GTX-Reihe scheint VW nicht zufrieden gewesen zu sein, sonst hätte man diese jetzt nicht eingestellt.