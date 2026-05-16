Neue Regeln für Reparatur und Gewährleistung geplant
Der Bundestag berät die Umsetzung einer EU-Richtlinie, die das Recht auf Reparatur stärkt und Verbraucherrechte ausbaut.
Am Mittwoch, 20. Mai 2026, behandelt der Bundestag den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1799. Nach der ersten Lesung, für die eine halbe Stunde vorgesehen ist, wird der Entwurf an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.
Die Bundesregierung verfolgt mit dem Vorhaben das Ziel, den Binnenmarkt zu stärken und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen. Laut Vorlage soll zudem die Kreislaufwirtschaft gefördert werden.
Hintergrund ist der europäische Green Deal, der einen nachhaltigeren Konsum und einen längeren Produktlebenszyklus anstrebt. Die Richtlinie setzt auf eine vollständige Harmonisierung, sodass Mitgliedstaaten keine abweichenden strengeren oder lockereren Regeln einführen dürfen.
Geplante Maßnahmen im Verbraucherschutz
- Verlängerung der Gewährleistungsfrist um zwölf Monate bei erfolgreicher Reparatur
- Einführung einer gesetzlichen Reparaturverpflichtung für Hersteller außerhalb der Gewährleistung
- Einbindung eines europäischen Reparaturinformationsformulars
- Aufbau einer EU-Onlineplattform zur besseren Vermittlung von Reparaturangeboten
Darüber hinaus sollen Verbraucher stärker dazu motiviert werden, Reparaturen statt Ersatzkäufe zu wählen. Die Bundesregierung plant ergänzende Maßnahmen außerhalb des Gesetzesrahmens und informiert die Europäische Kommission über deren Umsetzung.
Insgesamt wirkt das Vorhaben auf mich wie ein struktureller Eingriff in bestehende Konsummuster. Einerseits kann dies langfristig Reparaturen stärken, andererseits bringt es aber auch neue organisatorische und wirtschaftliche Anforderungen für Hersteller und Dienstleister mit sich. Es bleibt abzuwarten, wie die erweiterten Rechte vom Endverbraucher angenommen werden.
Der Ansatz gefällt mr sehr gut, denn es vermeidet Elektroschrott. Fraglich ist jedoch, ob der 20 Euro Toaster vom Endverbraucher nach Ablauf der Gewährleistung für 50 oder 100 Euro repariert wird, oder man sich lieber einen neuen Toaster kauft.
An die heilige Kuh Elektroauto traut man sich bei der EU-Öko-Designrichtlinie nicht ran, obwohl dort das größte Potenzial liegt. Wüsste der Verbraucher, dass der Einheitsakku auch bei Gebrauchtwagen ohne Probleme preiswert austauschbar wäre, dann würde es das Vertrauen in E-Autos massiv steigern.