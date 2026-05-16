Neue Regeln für Reparatur und Gewährleistung geplant

Der Bundestag berät die Umsetzung einer EU-Richtlinie, die das Recht auf Reparatur stärkt und Verbraucherrechte ausbaut.

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, behandelt der Bundestag den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1799. Nach der ersten Lesung, für die eine halbe Stunde vorgesehen ist, wird der Entwurf an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Die Bundesregierung verfolgt mit dem Vorhaben das Ziel, den Binnenmarkt zu stärken und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen. Laut Vorlage soll zudem die Kreislaufwirtschaft gefördert werden.

Hintergrund ist der europäische Green Deal, der einen nachhaltigeren Konsum und einen längeren Produktlebenszyklus anstrebt. Die Richtlinie setzt auf eine vollständige Harmonisierung, sodass Mitgliedstaaten keine abweichenden strengeren oder lockereren Regeln einführen dürfen.

Geplante Maßnahmen im Verbraucherschutz

Verlängerung der Gewährleistungsfrist um zwölf Monate bei erfolgreicher Reparatur

Einführung einer gesetzlichen Reparaturverpflichtung für Hersteller außerhalb der Gewährleistung

Einbindung eines europäischen Reparaturinformationsformulars

Aufbau einer EU-Onlineplattform zur besseren Vermittlung von Reparaturangeboten

Darüber hinaus sollen Verbraucher stärker dazu motiviert werden, Reparaturen statt Ersatzkäufe zu wählen. Die Bundesregierung plant ergänzende Maßnahmen außerhalb des Gesetzesrahmens und informiert die Europäische Kommission über deren Umsetzung.

Insgesamt wirkt das Vorhaben auf mich wie ein struktureller Eingriff in bestehende Konsummuster. Einerseits kann dies langfristig Reparaturen stärken, andererseits bringt es aber auch neue organisatorische und wirtschaftliche Anforderungen für Hersteller und Dienstleister mit sich. Es bleibt abzuwarten, wie die erweiterten Rechte vom Endverbraucher angenommen werden.