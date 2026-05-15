Telekom startet Handysammelcenter neu

Die Deutsche Telekom hat ihr Handysammelcenter mit dem neuen Partner Interzero wieder gestartet.

Seit dem 4. Mai 2026 ist das Rücknahmeportal der Deutschen Telekom erneut aktiv. Der Umweltdienstleister Interzero übernimmt künftig die Sammlung, Prüfung und Aufbereitung gebrauchter Mobiltelefone und Tablets in Deutschland. Nach Unternehmensangaben werden noch nutzbare Geräte professionell wiederaufbereitet, während defekte Geräte recycelt werden.

Das Handysammelcenter richtet sich unter anderem an Unternehmen, Schulen, Vereine und Kirchengemeinden. Nutzer können gesammelte Geräte einem von derzeit zwölf Kooperationspartnern zuordnen. Für jedes eingesandte Handy oder Tablet erhält die ausgewählte Organisation laut Telekom 50 Cent aus den Erlösen von Wiederverwendung und Recycling.

Telekom will mehr alte Handys zurück in den Rohstoffkreislauf bringen

Nach Schätzungen liegen in deutschen Haushalten mehr als 200 Millionen ungenutzte Mobilgeräte. Diese enthalten Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer, die durch Recycling zurückgewonnen werden können. Seit 2003 wurden laut Telekom bereits rund vier Millionen Geräte gesammelt und weiterverwendet oder recycelt.

Wichtige Punkte zum Neustart:

Interzero verarbeitet die Geräte in Niedersachsen

Etwa 10 bis 15 Prozent gelten als wiederverwendbar

Datenlöschung erfolgt laut Telekom DSGVO- und BSI-konform

Das System trägt den Blauen Engel

Ich finde den Neustart nachvollziehbar, weil viele alte Geräte ungenutzt in Schubladen liegen und wertvolle Rohstoffe enthalten. Entscheidend bleibt aus meiner Sicht, dass Rücknahme, Datenlöschung und Recycling dauerhaft transparent umgesetzt werden.