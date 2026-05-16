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DHL startet neuen Expressdienst für XXL-Sendungen

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Das Logistikunternehmen DHL Express erweitert sein internationales Angebot mit einem neuen Service für schwere Expresssendungen.

DHL Express hat die Einführung des neuen Heavy Weight Express Services angekündigt. Die Lösung ermöglicht laut Unternehmensangaben weltweite Expresssendungen mit bis zu 1.000 Kilogramm pro Einzelstück und maximal 3.000 Kilogramm pro Sendung.

Der Service steht in mehr als 220 Ländern und Territorien zur Verfügung und nutzt das eigene Luftfahrt- und Bodennetzwerk des Unternehmens.

Der neue Dienst richtet sich vor allem an Branchen mit zeitkritischen Lieferketten. Dazu zählen unter anderem die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Technologiebranche sowie Life Sciences und Pharma. Laut DHL sollen garantierte Laufzeiten, proaktives Monitoring und transparente Festpreise für mehr Planungssicherheit sorgen.

DHL erweitert Expressangebot für Schwerlasttransporte

Wichtige Merkmale des neuen Services:

  • Sendungen bis 3.000 Kilogramm möglich
  • Eigene Ansprechpartner für jede Lieferung
  • Weltweites Tracking in Echtzeit
  • Expresszustellung mit festen Laufzeiten

Zusätzlich richtet DHL weltweit spezielle Heavy Weight Priority Desks ein. Diese Teams sollen Sendungen überwachen, Abweichungen früh erkennen und Kunden direkt informieren. DHL-CEO John Pearson bezeichnete Heavy Weight Express laut Unternehmensangaben als strategischen Ausbau des internationalen Expressgeschäfts.

Ich finde den Schritt nachvollziehbar, weil viele Unternehmen ihre Lieferketten stärker absichern wollen und Verzögerungen bei schweren Spezialsendungen hohe Kosten verursachen können.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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