1822direkt passt Festgeldzinsen an

Die 1822direkt erhöht ab heute die Zinsen für zwei Laufzeiten ihres Festgeldkontos für Neukunden.

Neukunden, die ab dem 18. Dezember 2025 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, profitieren laut der Bank von angehobenen Zinssätzen. Die Verzinsung beträgt nun 1,60 Prozent p. a. für drei Monate, 1,80 Prozent p. a. für sechs Monate, 1,90 Prozent p. a. für zwölf Monate und 2,00 Prozent p. a. für 24 Monate.

Gegenüber den bisherigen Konditionen stieg der Zinssatz damit insbesondere bei den mittleren Laufzeiten um bis zu 0,20 Prozentpunkte.

Neue Zinssätze und Konditionen im Überblick

Der mögliche Anlagebetrag liegt zwischen 5.000 Euro und 1.000.000 Euro. Für Neukunden wird automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eröffnet. Die Zinsen gelten laut 1822direkt als garantiert für die gesamte Laufzeit. Zusätzlich verweist die Bank auf eine schnelle Online-Eröffnung und die gesetzliche deutsche Einlagensicherung.

Wesentliche Merkmale des Festgeldangebots:

Garantierte Zinsen bis zu 2,00 Prozent p. a.

Laufzeiten zwischen 3 und 24 Monaten

Anlagebetrag ab 5.000 bis 1.000.000 Euro

Kostenlose Kontoführung

Deutsche Einlagensicherung

Die Frankfurter Direktbank, eine 100-prozentige Tochter der Frankfurter Sparkasse, agiert seit 1996 als Onlinevertriebsgesellschaft. Als Teil des Helaba-Verbundes bietet sie digitale Finanzprodukte wie Giro-, Depot- und Tagesgeldkonten sowie Baufinanzierungen und Versicherungen an.

