Polestar will eine teure Premiummarke bleiben

Polestar will wieder wachsen und es gibt erste Anzeichen, dass die beiden SUVs ein erster Schritt in die richtige Richtung sind. Doch in den nächsten Jahren kommt mehr, wie ein ganz neuer 2er und vor allem auch der 7er als mittelgroßer SUV.

Das Pendant zum kommenden und ganz neuen Volvo EC40 soll die Marke breiter aufstellen und attraktiver auf dem Massenmarkt machen, immerhin will Polestar irgendwann auch mal die 100.000 im Jahr knacken. Aber man bleibt Premium.

Gegenüber Autocar hat Michael Lohscheller betont, dass Polestar auch mit dem neuen Lineup die Premiumkunden ansprechen möchte und teuer bleibt. Damit das funktioniert, steht bei Polestar vor allem das Design weiterhin sehr stark im Fokus.

Finde ich weiterhin schade, denn zu Geely würde auch eine Marke in der Gegend von Tesla zusagen, immerhin hat man sehr viele Premiummarken in diesem Bereich und mit Volvo auch eine deutlich erfolgreichere Premiummarke bei uns in Europa.

Aber dieses Segment ist härter umkämpft, gegen Tesla tun sich selbst Marken aus China bei den Preisen schwer, da muss man Gewinnmarge opfern. Etwas, wozu Geely bei Polestar nicht bereit ist, daher will man lieber daran arbeiten, dass man im Premiumbereich erfolgreicher ist. Die Zeit wird zeigen, ob dieser Plan aufgeht.