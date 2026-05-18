Zukunft der Avatar-Filme: Es steht eine radikale Änderung an

Die ersten beiden Avatar-Filme waren extrem erfolgreich, aber auch extrem teuer in der Produktion. Der dritte Film ebenfalls, kam aber nicht mehr an den gigantischen Erfolg heran. Der große Hype ist vorbei und Disney scheint langsam zu zweifeln.

Doch Avatar 4 und Avatar 5 sind geplant, jedenfalls in der Theorie, final bestätigt sind die beiden Filme noch nicht. Damit sie kommen, wird man es radikal anders angehen müssen, wie James Cameron jetzt laut Variety hat verlaufen lassen.

Die Avatar-Filme sind viel zu teuer

Die neuen Filme müssen „deutlich effizienter“ in der Produktion werden und auch „deutlich günstiger“. Avatar 4 und Avatar 5 sollen in etwa der Hälfte der Zeit und zu etwa zwei Drittel der Kosten entstehen. Laut James Cameron nimmt man sich jetzt knapp ein Jahr, um zu schauen, wie man die neuen Zielvorgaben realisieren kann.

Ich sehe das am Ende so: Einen Avatar-Film schaue ich in erster Linie nicht, weil ich hier eine tiefgründige und gute Story bekomme, ich schaue ihn, weil er technisch beeindruckend ist. Daher sehe ich diesen Schritt durchaus kritisch, denn ein Drittel der Kosten ist viel Geld, da wird man sicher irgendwo an Qualität einbüßen müssen.

Doch dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn so ein hohes Level kann man nicht dauerhaft halten. Wenn es also noch viele weitere Filme dieser Art geben soll, dann müssen die Kosten runter. Das dürfte dann aber ein Teufelskreis sein, denn umso weniger schauen die Filme und irgendwann ist das nur noch Standardkost.