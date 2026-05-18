Batman: Neues LEGO-Spiel geht ein altes Problem an

Diese Woche erscheint eines von vielen neuen Spielen, auf die ich in diesem Jahr sehr gespannt bin, am 22. Mai ist der Start für „LEGO Batman Das Vermächtnis des dunklen Ritters“. Die Dark Knight-Trilogie gehört zu meinen Lieblingsfilmen und ich bin mit Batman als Kind groß geworden, ich bin also gespannt, was da kommt.

Doch eine Sache stimmte mich seit der Ankündigung skeptisch, denn mir gefällt die Optik, das Setting, ich mag den Humor von LEGO-Spielen, aber sie waren bisher oft zu einfach. So einfach, dass viele davon keinen Spaß machten. Das wollte man hier ändern, so Jonathan Smith von TT Games (dem Entwicklerstudio) bei Polygon.

Dieses Batman-Spiel richtet sich auch an ältere Semester, wie mich, daher gibt es erstmals Schwierigkeitslevel in einem LEGO-Spiel. Und der schwerste Modus, der sich „Dark Knight“ nennt, soll auch herausfordernd sein. Das muss ja nicht gleich ein Elden Ring werden, aber eine kleine Herausforderung sollte es schon sein.