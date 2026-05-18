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Teurer als Apple AirPods Max: Das kostet der neue Premium-Kopfhörer von Sony

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| 2 Kommentare

Wem die AirPods Max von Apple mit 579 Euro schon zu teuer sind, der wird auch bei dem ganz neuen Premiummodell von Sony raus sein, welches wir schon auf den ersten Bildern gesehen haben. Laut OnLeaks sprechen wir bei Sony über 629 Euro.

Was bekommt man dafür? Ein hochwertigeres Material mit Aluminium, ein neues Case zum Transportieren, was noch ein bisschen edler ist, 24 Stunden Akkulaufzeit und einen Sound in „Studioqualität“. Es gibt eine schwarze und weiße Version.

Das ist echt eine Ansage, da der sehr gute Sony WH-1000XM6, der bisher das Top-Modell von Sony war, für fast die Hälfte erhältlich ist. Selbst Apple tut sich mit der Kategorie schwer, die AirPods Max sind nicht beliebt, lohnt sich der Schritt also?

Wir werden es bald erfahren, denn am 19. Mai wird der Sony 1000X „The ColleXion“ vorgestellt und kommt dann kurz danach auf den Markt. Finde ich optisch ja nicht schlecht, klingt auch sicher gut, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.

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  1. Jan 🏅
    sagt am

    Gibt es Verkaufszahlen zu den AirPods Max? „Nicht beliebt“ halte ich für fragwürdig, da ich sie auf der Straße schon sehr sehr oft sehe.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Der Markt wird das schnell regeln. Sony Kopfhörer dropped meist recht schnell im Preis.

    Antworten

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