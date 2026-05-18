1&1 und Tele Columbus schließen langfristige Glasfaser-Kooperation
Die Unternehmen 1&1 und Tele Columbus schließen eine langfristige Glasfaser-Kooperation für mehr Netzzugang in Deutschland.
Im Rahmen der Vereinbarung verbindet 1&1 sein bundesweites Glasfaser-Transportnetz mit den regionalen Stadtnetzen von Tele Columbus. Perspektivisch erhalten über 1,2 Millionen Haushalte sowie kleine Unternehmen Zugang zu 1&1 Glasfaserangeboten. Beide Partner erhöhen damit bestenfalls Reichweite und Netzauslastung.
Im Rahmen der Partnerschaft wird 1&1 weitere von Tele Columbus auszubauende Gebiete mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbinden und dort ebenfalls 1&1-Glasfaseranschlüsse anbieten.
Auf den Punkt:
- 1&1 wird sein bundesweites Glasfasertransportnetz mit den regionalen Stadtnetzen von Tele Columbus verbinden
- Über 1,2 Millionen private Haushalte sowie kleine Unternehmen und Freiberufler erhalten perspektivisch im Rahmen der Kooperation Zugang zu Glasfaserangeboten von 1&1
- Partnerschaft umfasst auch zukünftige Ausbaugebiete
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