1&1 und Tele Columbus schließen langfristige Glasfaser-Kooperation

Die Unternehmen 1&1 und Tele Columbus schließen eine langfristige Glasfaser-Kooperation für mehr Netzzugang in Deutschland.

Im Rahmen der Vereinbarung verbindet 1&1 sein bundesweites Glasfaser-Transportnetz mit den regionalen Stadtnetzen von Tele Columbus. Perspektivisch erhalten über 1,2 Millionen Haushalte sowie kleine Unternehmen Zugang zu 1&1 Glasfaserangeboten. Beide Partner erhöhen damit bestenfalls Reichweite und Netzauslastung.

Im Rahmen der Partnerschaft wird 1&1 weitere von Tele Columbus auszubauende Gebiete mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbinden und dort ebenfalls 1&1-Glasfaseranschlüsse anbieten.

Auf den Punkt:

1&1 wird sein bundesweites Glasfasertransportnetz mit den regionalen Stadtnetzen von Tele Columbus verbinden

Über 1,2 Millionen private Haushalte sowie kleine Unternehmen und Freiberufler erhalten perspektivisch im Rahmen der Kooperation Zugang zu Glasfaserangeboten von 1&1

Partnerschaft umfasst auch zukünftige Ausbaugebiete

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