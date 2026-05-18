IKEA MYGGBETT erhält offizielles Matter-1.4-Update
IKEA hat heute für den MYGGBETT Tür- und Fenstersensor Firmware 1.1.4 veröffentlicht.
Das Update für den MYGGBETT Tür- und Fenstersensor wird derzeit ausgerollt und bringt die Matter 1.4 Kompatibilität, weitere Änderungen sind bislang nicht bestätigt. Ein offizielles vollständiges Changelog liegt bisher nicht vor. Beim IKEA BILRESA hatte das Matter-1.4-Update bei mir für mehr Stabilität gesorgt. Die bisher aktuellste Firmware für den MYGGBETT war die Version 1.0.9.
IKEA MYGGBETT Firmware Update auf Matter 1.4 im Überblick
Wichtige Punkte
- Version 1.1.4 wird aktuell verteilt
- Integration von Matter 1.4
- Keine vollständige Änderungsdokumentation verfügbar
- Rollout erfolgt wie üblich schrittweise
Das Update sollte automatisch angeboten werden, egal welches Smart-Home-Zentrale ihr nutzt. Den IKEA DIRIGERA-Hub nutze ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir kommen die Updates sowohl über Apple Home als auch über Home Assistant rein.
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