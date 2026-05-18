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Apple Watch Ultra 4: Leak spricht von „komplettem Redesign“

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Apple soll (mindestens) zwei große Neuerungen für die Apple Watch Ultra 4 geplant haben, denn die Uhr bekommt erstmals ein „komplettes Redesign“. Wie das genau aussieht, ist unklar, der Zeitpunkt würde aber langsam durchaus passen.

Das Design der Apple Watch Ultra wurde bisher noch gar nicht überarbeitet, es gab lediglich eine neue Farbe (Schwarz) mit der zweiten Generation. Wie man hört, sind auch neue Sensoren geplant, hier plant Apple wohl ein „signifikantes Upgrade“.

Analysen gehen davon aus, dass das die Zahlen wohl um 20 bis 30 Prozent bei der Apple Watch ankurbeln soll, was mit Blick auf sinkende Marktanteile sicher auch im Interesse von Apple ist. Bei einem Redesign sollte man aber immer vorsichtig sein, immerhin ist für Tim Cook auf das Design der Apple Watch Series 10 ein Redesign.

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18. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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