1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld

Die 1822direkt hat den Zinssatz für ihr Tagesgeldkonto für Neukunden erhöht. Ab sofort erhalten Neukunden für die ersten sechs Monate nach Kontoeröffnung einen Zinssatz von 2,55 Prozent p. a. Der Zinssatz gilt für Anlagebeträge bis zu 250.000 Euro.

Der neue Zinssatz von 2,55 Prozent p. a. ist derzeit marktüblich und gilt auch für Tagesgeldkonten, die in Kombination mit einem Wertpapierdepot oder einem Girokonto eröffnet werden. Neukunden, die sich für ein solches Kombinationsangebot entscheiden, können also ebenfalls von dem erhöhten Zinssatz profitieren. Nach Ablauf der Sonderverzinsung sowie bei Beträgen über 250.000 Euro gilt jedoch der Basiszinssatz von derzeit 0,60 Prozent pro Jahr.

Das Angebot richtet sich speziell an Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Kunden der Frankfurter Sparkasse sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

