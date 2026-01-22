Fintech

1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld

Autor-Bild
Von
|
1822direkt

Die 1822direkt hat den Zinssatz für ihr Tagesgeldkonto für Neukunden erhöht. Ab sofort erhalten Neukunden für die ersten sechs Monate nach Kontoeröffnung einen Zinssatz von 2,55 Prozent p. a. Der Zinssatz gilt für Anlagebeträge bis zu 250.000 Euro.

Der neue Zinssatz von 2,55 Prozent p. a. ist derzeit marktüblich und gilt auch für Tagesgeldkonten, die in Kombination mit einem Wertpapierdepot oder einem Girokonto eröffnet werden. Neukunden, die sich für ein solches Kombinationsangebot entscheiden, können also ebenfalls von dem erhöhten Zinssatz profitieren. Nach Ablauf der Sonderverzinsung sowie bei Beträgen über 250.000 Euro gilt jedoch der Basiszinssatz von derzeit 0,60 Prozent pro Jahr.

Das Angebot richtet sich speziell an Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Kunden der Frankfurter Sparkasse sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld
Weitere Neuigkeiten
Simon Mobile
SIMon mobile „Winter Wonder Deals“ mit bis zu 200 GB und Daten-Gutschein-Code
in Tarife | Update
Vodafone
Mehr 5G, weniger Funklöcher: Vodafone kündigt umfangreichen Mobilfunkausbau an
in Vodafone
Pbb Direkt
pbb direkt mit Zinserhöhung beim Festgeld
in Fintech
Apple Homepod Display
Apple: Der HomePod 2.0 soll 2026 endlich kommen
in Smart Home
Tesla Model Y 2025 De
Tesla baut „heimlich“ Hunderte Jobs ab
in Marktgeschehen
Bitwarden
Bitwarden Passwortmanager erhöht Preis und rüstet Premium massiv auf
in Dienste
AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons
in Dienste
Threads Logo Header
Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da
in Social
Dacia Logo Header
Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026
in Mobilität
Apple Airtag Airtags Header
Apple überrascht mit KI-Wearable im AirTag-Stil
in Wearables