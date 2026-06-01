Kaufland holt bekannte Lidl-Marken dauerhaft in die Filialen

Kaufland führt ab sofort weitere bekannte Non-Food-Eigenmarken in sein Filialsortiment ein.

Kaufland erweitert sein Non-Food-Angebot um die Marken LIVARNO, ESMARA und LUPILU, die bislang vor allem bei Lidl erhältlich waren. Bereits zuvor waren Produkte der Marken CRIVIT und SILVERCREST in den Filialen eingeführt worden. Begleitet wird die Sortimentserweiterung von einer internationalen Werbekampagne.

Im Rahmen der Einführung präsentiert Kaufland die Produkte auf speziellen Verkaufsaufbauten in den Filialen. Nach Unternehmensangaben sollen neue Beschilderungen und farbliche Kennzeichnungen die Orientierung erleichtern und die Sichtbarkeit der Marken erhöhen.

Kaufland stellt Non-Food-Sortiment schrittweise um

Laut Kaufland werden die neuen Eigenmarken nach und nach bisherige Marken wie Newcential, Spice&Soul, Switch On, Oyanda, Liv&Bo und Kuniboo ersetzen. Die Umstellung soll in allen Ländern erfolgen, in denen Kaufland vertreten ist.

Die neuen Marken im Überblick:

LIVARNO für Wohnen und Einrichtung

ESMARA für Mode

LUPILU für Baby- und Kinderartikel

CRIVIT für Sport und Freizeit

SILVERCREST für Küche und Haushalt

Das Unternehmen nennt die Veränderungen im europäischen Non-Food-Markt als Hintergrund. Durch den Fokus auf bekannte Eigenmarken sollen Kunden eine bessere Orientierung erhalten.

Ich halte die Umstellung für einen bedeutenden Schritt, da damit mehrere etablierte Marken künftig unter einem Dach gebündelt werden. Grundsätzlich dürften die Margen für Kaufland bei diesen Eigenmarken zudem höher sein.

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