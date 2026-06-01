Apple iOS 26.5.1 ist da und behebt Akku-Problem

Apple hat heute iOS 26.5.1 veröfdentlicht, was sich bereits angedeutet hat. Das Update schließt aber nicht nur Sicherheitslücken, es behebt auch Fehler, einen nennt Apple.

Wenn der Akku beim iPhone Air und der 17er-Reihe fast leer ist, dann kann es passieren, dass das kabelgebundene Laden nicht funktioniert, dieses Problem habe man behoben.

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