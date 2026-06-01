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Lamine Yamal zeigt exklusiv den neuen Apple-Kopfhörer

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Apple plant einen neuen Kopfhörer für 2026, den man als Beats auf den Markt bringen wird und der vor ein paar Tagen bereits als „A3577“ bei der FCC, einer Behörde in den USA, entdeckt wurde. Jetzt ist er mehr oder weniger offiziell.

Lamine Yamal hat den neuen Beats-Kopfhörer, der bisher noch keinen Namen hat, exklusiv in Rosa auf Instagram gezeigt. Er ist bisher, soweit ich das gesehen habe, der einzige Promi (Beats hat viele unter Vertrag), der das Modell gezeigt hat.

Sowas ist kein Zufall, sowas ist geplant und gehört zum Marketing, da nimmt man bei Apple also auch den Hype der Weltmeisterschaft in ein paar Tagen mit. Bisher ist aber noch nicht bekannt, wann der neue Beats-Kopfhörer vorgestellt wird.

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