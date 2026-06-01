RTL Group schließt Übernahme von Sky Deutschland ab

Die RTL Group hat die Übernahme von Sky Deutschland im DACH Raum am 1. Juni 2026 abgeschlossen.

Die Transaktion wurde 2025 angekündigt und im April 2026 von der EU Kommission genehmigt. Damit werden zwei große Medienmarken im DACH Raum zusammengeführt.

Zusammenführung von RTL Plus und Sky

Durch den Zusammenschluss entsteht ein Anbieter mit rund 12,3 Millionen zahlenden Abonnenten. Nutzer erhalten laut Unternehmen Zugang zu mehr Sport, Unterhaltung und Nachrichten über RTL Plus, Sky, WOW und Free TV.

Wesentliche erwartete Effekte

12,3 Mio Abos

250 Mio Euro Synergien

Mehr Inhalte Sport und Entertainment

RTL erwartet Synergien von rund 250 Millionen Euro jährlich innerhalb von drei Jahren, vor allem durch Kosteneinsparungen.

Die RTL Group will anlässlich der Präsentation der Halbjahresergebnisse am 11. August 2026 einen aktualisierten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 vorlegen, der die vollständige Konsolidierung von Sky Deutschland für den Zeitraum Juni bis Dezember 2026 beinhaltet.

Ich sehe durch die vollzogene Übernahme eine weitere Konsolidierung im europäischen Medienmarkt und eine stärkere Konkurrenz zu globalen Streaming Plattformen.

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