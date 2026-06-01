RollerCoaster Tycoon Classic ab sofort auch für Nintendo Switch 2 verfügbar

Der Publisher Atari und das Entwicklerstudio Graphite Lab haben nun bekanntgegeben, dass der Klassiker RollerCoaster Tycoon Classic ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist. Das Game ist bereits für die Nintendo Switch, Xbox- und PlayStation-Plattform auf dem Markt.

Im Vergleich zu den anderen Versionen bietet die für die Nintendo Switch 2 erhältliche Version einige Zusatzfunktionen. Dazu zählen 4K-Auflösung und die Maus-Unterstützung der Joy-Con 2. Die reine digitale Version ist ab sofort für 29,99 Euro im Nintendo eShop erhältlich. Besitzer der Nintendo Switch-Version können für 5 Euro auf die Nintendo Switch 2-Version „upgraden“.

RollerCoaster Tycoon Classic, das aus den beiden Spielen RollerCoaster Tycoon und RollerCoaster Tycoon 2 besteht, war ursprünglich auf dem PC zu Hause. Über die Portierung auf die Konsolenplattform habe ich mich sehr gefreut, da das Spiel einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Das Game wird daher von mir regelmäßig auf der Nintendo Switch gespielt.

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