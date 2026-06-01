FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7 startet für DSL-Anschlüsse – kostet 299 €

Die neue FRITZ!Box 7630 ist ab sofort erhältlich und bringt Wi-Fi 7 an DSL-Anschlüsse.

FRITZ! hat die FRITZ!Box 7630 offiziell auf den Markt gebracht. Der neue Router unterstützt gängige DSL-Anschlüsse mit Datenraten von bis zu 300 MBit/s und bietet im WLAN laut Unternehmensangaben Übertragungsraten von bis zu 3,5 GBit/s. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.

Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, ein 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss sowie drei Gigabit-LAN-Ports. Darüber hinaus unterstützt das Gerät WLAN Mesh und soll im Heimnetz gegenüber älteren Modellen wie der FRITZ!Box 7490 oder 7590 höhere Geschwindigkeiten ermöglichen.

FRITZ!Box 7630 erweitert das Wi-Fi-7-Angebot für DSL

Laut FRITZ! nutzt die FRITZ!Box 7630 moderne Wi-Fi-7-Technologien wie Multi-Link Operation und Punctured Mode. Diese sollen auch in Umgebungen mit vielen Funknetzen für stabilere Verbindungen sorgen. Das Gerät richtet sich unter anderem an Nutzer, die Streaming, Online-Gaming oder Homeoffice-Anwendungen einsetzen.

Wichtige Funktionen im Überblick:

Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s

DSL-Unterstützung bis 300 MBit/s

2,5-GBit/s-Port und drei Gigabit-LAN-Anschlüsse

DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone

Smart-Home- und Mediaserver-Funktionen

Zusätzlich fungiert die FRITZ!Box 7630 als Zentrale für Smart-Home-Geräte und Telefonie. Die Einrichtung erfolgt über die MyFRITZ!App oder den Browser. Ein Wechselassistent soll den Umstieg von einer bestehenden FRITZ!Box erleichtern.

FRITZ!Box 7630 Eckdaten

Unterstützt ADSL, VDSL, VDSL Vectoring, Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

Einfache Einrichtung per MyFRITZ! auf Tablet und Smartphone

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Ab sofort erhältlich für 299 Euro (Handels-UVP 6/26)

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