Fintech

1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto

Autor-Bild
Von
|
1822direkt

Die 1822direkt passt die Konditionen für ihr Festgeldkonto an. Ab dem 22.09.2025 gelten neue Zinssätze für Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. Die bisherigen Zinssätze für kürzere Laufzeiten bleiben unverändert.

Die Bank teilt mit, dass Neukunden künftig 1,80 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten erhalten. Zuvor lag der Zinssatz hier bei 1,70 %. Die Angebote für 3 Monate (1,65 %) und 6 Monate (1,75 %) bleiben bestehen. Der mögliche Anlagebetrag bewegt sich laut Bankangaben zwischen 5.000 € und 1.000.000 €.

1822direkt Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto

Für alle neuen Festgeldkunden wird automatisch ein Tagesgeldkonto eingerichtet, das als Verrechnungskonto dient. Dieses Tagesgeldkonto ist laut 1822direkt kostenfrei und wird mit einer Basisverzinsung gemäß Preisverzeichnis ausgestattet.

Laut 1822direkt ist die Kontoführung gebührenfrei, die Eröffnung erfolgt online, und die Einlagen sind durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert.

Klingt für mich nach einem typischen Versuch, Neukunden durch leicht verbesserte Konditionen anzulocken. Wirklich attraktiv sind die Zinsen im aktuellen Umfeld meiner Meinung nach aber nur für sehr sicherheitsorientierte Anleger.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto
Weitere Neuigkeiten
Silent Hill f angezockt: Der Horror ist zurück
in Gaming
DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
in Tarife
Google integriert Gemini in Chrome
in Dienste
Vodafone
Vodafone konkretisiert 2G-Abschaltung und startet NG eCall
in Vodafone
Google Nest Header
Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
in Smart Home
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche kündigt einen radikalen Neustart an
in Mobilität
Der BMW iX5 geht ab 2028 ganz neue Wege
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Günstiges Model Y kommt: Tesla bestätigt „sehr bald“ neue Produkte
in Mobilität
Das Apple iPhone Air überrascht im Biegetest
in Smartphones
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes ändert die Strategie: „Es wird ein Einstiegsmodell geben“
in Mobilität