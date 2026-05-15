Neuer Xbox-Controller überrascht mit zwei Änderungen

Microsoft scheint einen neuen Schwung an Controllern für die Xbox geplant zu haben, die wir entweder noch mit dieser Generation oder vielleicht auch direkt mit Projekt „Helix“ (der nächsten Xbox) sehen werden. Dazu gehört der Xbox Elite 3.

Erste Bilder des neuen Xbox-Controllers zeigen zwei Neuerungen bei einer sonst sehr vertrauten Optik, so The Verge. Die größte Überraschung sind zwei neue Elemente im unteren Bereich, bei denen man bisher aber nur spekulieren kann:

Das könnten entweder Drehräder zum Einstellen von Dingen sein oder man kann damit sogar gewisse Spiele damit steuern. Die Dokumente des Leaks liefern hier keinen Hinweis, aber die Position wäre schon unbequem, um Spiele zu zocken.

Die zweite Änderung betrifft den Akku, denn dieser war beim Elite bisher fest verbaut, jetzt wird man diesen, wie beim normalen Xbox-Controller, entfernen und austauschen können. Dafür ist der Akku etwas kleiner (1.528 statt 2.050 mAh).