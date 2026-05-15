GTA 6: Trailer 3 kommt bald und 6 Versionen zum Vorbestellen

In den letzten Tagen hat sich die Lage rund um GTA 6 mal wieder intensiviert und viele rechnen mit neuen Details vor den Geschäftszahlen von Take-Two am 21. Mai.

Doch neben sehr viel Spekulation und Analyse, gab es hin und wieder auch Leaks, wie den Start der möglichen Vorbestellungen ab dem 18. Mai bei Best Buy. Die Quelle „DetectiveSeeds“ bewies schon häufiger, dass sie gute Informationen hat und hat sich jetzt erneut zu den Vorbestellungen und dem dritten Trailer geäußert.

Sie hat schon vor dem Leak bei Best Buy erfahren, dass es in der Woche des 18. Mai (muss nicht direkt ab Montag sein, kann auch Dienstag sein) losgeht und sie behauptet, dass wir vorher definitiv einen neuen Trailer für GTA 6 sehen werden.

GTA 6 kommt mit 6 Versionen

Rockstar Games soll demnach 6 Versionen von GTA 6 geplant haben, die man bald vorbestellen kann. Es gibt die „drei üblichen Versionen“ als digitale und physische Kopie und dann gibt es eine physische Version mit „seltenen Inhalten“ in der Box.

Bei den anderen beiden Versionen handelt es sich um Bundles mit Sony, also eine Version mit der PS5 und eine mit der PS5 Pro und in beiden Fällen gibt es nur den digitalen Code in der Verpackung. Die Bundles dürften aber erst etwas später und von Sony im Rahmen einer State of Mai (wohl am 24. Mai) vorgestellt werden.

Mindestens eine Version habe wohl auch einen früheren Zugang zum Spiel, was von offizieller Seite für den 19. November geplant ist. Rockstar könnte sich also auch den verhassten Early Access bei GTA 6 im Herbst gut bezahlen lassen.