Gmail: Das Ende von 15 GB Speicher (aber es gibt einen Haken)

Google scheint die Menge an Gratisspeicher bei Gmail eingrenzen zu wollen, denn erste Screenshots von Nutzern deuten darauf hin, dass es in Zukunft nur noch 5 GB statt 15 GB gibt. Womöglich, um mehr Geld mit einem Cloud-Abo zu verdienen.

Doch die Sache hat einen Haken, einen für viele positiven Haken. Man kann weiter auf 15 GB zugreifen, wenn man Google seine Telefonnummer überlässt. Das kostet euch dann nichts, nur eben einen Teil eurer Daten, kostenlos ist nichts in der Welt.

Google selbst hat sich bisher noch nicht zu diesen Änderungen geäußert, es sehen wohl auch nicht alle Nutzer, wenn sie neu bei Gmail sind, das scheint bisher noch ein A/B-Test zu sein. Aber er zeigt, dass Google etwas bei Gmail ändern möchte.