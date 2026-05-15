Dienste

Gmail: Das Ende von 15 GB Speicher (aber es gibt einen Haken)

Autor-Bild
Von
Google News
|
Gmail Design Neu 2022 Header

Google scheint die Menge an Gratisspeicher bei Gmail eingrenzen zu wollen, denn erste Screenshots von Nutzern deuten darauf hin, dass es in Zukunft nur noch 5 GB statt 15 GB gibt. Womöglich, um mehr Geld mit einem Cloud-Abo zu verdienen.

Doch die Sache hat einen Haken, einen für viele positiven Haken. Man kann weiter auf 15 GB zugreifen, wenn man Google seine Telefonnummer überlässt. Das kostet euch dann nichts, nur eben einen Teil eurer Daten, kostenlos ist nichts in der Welt.

Google selbst hat sich bisher noch nicht zu diesen Änderungen geäußert, es sehen wohl auch nicht alle Nutzer, wenn sie neu bei Gmail sind, das scheint bisher noch ein A/B-Test zu sein. Aber er zeigt, dass Google etwas bei Gmail ändern möchte.

Google Fitbit Air: Mein erster Eindruck zum Band

Bei mir kam heute das Google Fitbit Air an und ich werde euch bald einen genauen Test mit meinem Fazit…

13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Gmail: Das Ende von 15 GB Speicher (aber es gibt einen Haken)
Weitere Neuigkeiten
Neuer Xbox-Controller überrascht mit zwei Änderungen
in Gaming
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Neuer 007 wird jetzt offiziell gesucht
in Unterhaltung
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Trailer 3 kommt bald und 6 Versionen zum Vorbestellen
in Gaming
Das Ende der ChatGPT-Liebe: Apple droht Klage von OpenAI
in Marktgeschehen
Nothing Phone 3a Lite: Nothing OS 4.1 (Android 16) veröffentlicht
in Firmware und Updates
Albrecht stellt DR 1000 All-in-One Soundsystem vor
in Audio
Router-Falle beim Internetanschluss: Kunden zahlen bis zu 28 Prozent mehr
in Provider
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Fußballgame schlägt Sci-Fi-Kracher
in Gaming
KI ersetzt Chefs: Jeder dritte Beschäftigte glaubt daran
in News
Laden wird billiger: Shell und Mainova starten E-Auto-Offensive in Hessen
in Mobilität