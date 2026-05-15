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James Bond: Neuer 007 wird jetzt offiziell gesucht

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Diese Woche gab es ein offizielles Statement der Amazon MGM Studios und nach zahlreichen Gerüchten, wer denn der neue James Bond in den Filmen werden könnte, hat man jetzt verraten, dass die Entscheidung noch nicht getroffen wurde.

Aber, ohne weitere Details zu nennen, die Suche läuft, so Amazon. Nina Gold (Star Wars, Indiana Jones, Jurassic World, …) leitet die Suche. Man wird erst dann mehr verraten, wenn „der richtige Zeitpunkt gekommen ist“. Aktuell steht im Raum, dass der nächste 007-Film wohl erst 2028 in die Kinos kommt, es ist also noch viel Zeit.

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