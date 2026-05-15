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Das Ende der ChatGPT-Liebe: Apple droht Klage von OpenAI

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ChatGPT war der große Liebling zum Start der Apple Intelligence und wurde nicht nur als einzige KI in Siri integriert und sorgte dafür, dass es halbwegs brauchbare Antworten gibt (wenn man weitergeleitet wurde), die App wurde auch sehr oft im App Store auf der Startseite beworben. Doch diese Liebe ist mittlerweile vorbei.

Apple hat einen neuen Liebling, Google, denn Siri 2.0 wird Gemini als Basis ab Herbst nutzen. OpenAI ist davon logischerweise nicht begeistert und allgemein davon überzeugt, dass Apple seinen Part des Deals in den letzten zwei Jahren nicht eingehalten hat. Laut Bloomberg bereitet man rechtliche Schritte gegen Apple vor.

Man selbst, also OpenAI, habe alles getan, was man vereinbart hatte, nur Apple sei dem nicht nachgekommen, wie eine interne Quelle gegenüber Mark Gurman verraten hat. Apple habe sich „nicht einmal ernsthaft bemüht“. Offizielle Statements gibt es bisher noch keine, das könnte aber ein Thema für den Sommer werden.

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