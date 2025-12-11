Fintech

1822direkt: Zinserhöhung für das 24-Monats-Festgeld

1822direkt

Die 1822direkt passt die Konditionen für ihr Festgeldkonto an. Ab dem 11.12.2025 gilt ein neuer Zinssatz für die Laufzeit von 24 Monaten. Die bisherigen Zinssätze für kürzere Laufzeiten bleiben unverändert.

Die Bank teilt mit, dass Neukunden künftig 2,00 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von 24 Monaten erhalten. Zuvor lag der Zinssatz hier bei 1,80 %. Die Angebote für 3 Monate (1,60 %), 6 Monate (1,70 %) und 12 Monate (1,70 %) bleiben bestehen. Der mögliche Anlagebetrag bewegt sich laut Bankangaben zwischen 5.000 € und 1.000.000 €.

1822direkt Tagesgeldkonto fungiert als Verrechnungskonto

Für alle neuen Festgeldkunden wird automatisch ein Tagesgeldkonto eingerichtet, das als Verrechnungskonto dient. Dieses Tagesgeldkonto ist laut 1822direkt kostenfrei und wird mit einer Basisverzinsung gemäß Preisverzeichnis ausgestattet.

Laut 1822direkt ist die Kontoführung gebührenfrei, die Eröffnung erfolgt online, und die Einlagen sind durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert.

Klingt für mich nach einem typischen Versuch, Neukunden durch leicht verbesserte Konditionen anzulocken. Wirklich attraktiv sind die Zinsen im aktuellen Umfeld meiner Meinung nach aber nur für sicherheitsorientierte Anleger.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

