norisbank kündigt Wartung für Online-Banking und App an

Die norisbank schaltet Online-Banking, App und Sprachcomputer am 9. August 2026 für rund 4 Stunden 45 Minuten ab.

Kunden können laut norisbank von etwa 00:15 bis 05:00 Uhr weder Überweisungen noch Echtzeitüberweisungen ausführen. Auch der Zugriff über die App und den Sprachcomputer fällt in diesem Zeitraum aus.

norisbank Wartung: Diese Banking-Dienste sind am 9. August betroffen

Die wichtigsten Einschränkungen im Überblick:

Online-Banking, App und Sprachcomputer sind nicht erreichbar.

Überweisungen und Echtzeitüberweisungen sind nicht möglich.

Zugriffe über Finanz-Apps, Banking-Software und Multibanking-Dienste sind nicht möglich.

Debitkarten können nur eingeschränkt genutzt werden, auch an SB-Geräten und für Bargeldauszahlungen.

Kreditkarten funktionieren laut norisbank weiter.

Kreditkarten sollen beim Bezahlen im Handel und bei Bargeldauszahlungen an Geldautomaten wie gewohnt funktionieren. Bei Verlust oder Diebstahl einer Karte ist die Sperrhotline unter 030/310 – 66010 rund um die Uhr erreichbar.

Ich halte die frühzeitige Ankündigung für sinnvoll. Wer in der Nacht Geld überweisen oder mit der Debitkarte Bargeld abheben möchte, sollte vorsorgen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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