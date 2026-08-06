norisbank kündigt Wartung für Online-Banking und App an
Die norisbank schaltet Online-Banking, App und Sprachcomputer am 9. August 2026 für rund 4 Stunden 45 Minuten ab.
Kunden können laut norisbank von etwa 00:15 bis 05:00 Uhr weder Überweisungen noch Echtzeitüberweisungen ausführen. Auch der Zugriff über die App und den Sprachcomputer fällt in diesem Zeitraum aus.
norisbank Wartung: Diese Banking-Dienste sind am 9. August betroffen
Die wichtigsten Einschränkungen im Überblick:
- Online-Banking, App und Sprachcomputer sind nicht erreichbar.
- Überweisungen und Echtzeitüberweisungen sind nicht möglich.
- Zugriffe über Finanz-Apps, Banking-Software und Multibanking-Dienste sind nicht möglich.
- Debitkarten können nur eingeschränkt genutzt werden, auch an SB-Geräten und für Bargeldauszahlungen.
- Kreditkarten funktionieren laut norisbank weiter.
Kreditkarten sollen beim Bezahlen im Handel und bei Bargeldauszahlungen an Geldautomaten wie gewohnt funktionieren. Bei Verlust oder Diebstahl einer Karte ist die Sperrhotline unter 030/310 – 66010 rund um die Uhr erreichbar.
Ich halte die frühzeitige Ankündigung für sinnvoll. Wer in der Nacht Geld überweisen oder mit der Debitkarte Bargeld abheben möchte, sollte vorsorgen.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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