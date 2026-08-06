Fintech

TARGOBANK bereitet Wero-Start vor

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WERO (KI)

Die TARGOBANK plant, ihren Kunden im kommenden Jahr die europäische Zahlungslösung Wero anzubieten.

Die TARGOBANK treibt nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die Einführung von Wero voran. Die digitale Zahlungslösung soll Überweisungen in Sekunden direkt von Konto zu Konto ermöglichen. Das Institut ist seit diesem Jahr Mitglied der European Payments Initiative (EPI), die eine unabhängige europäische Zahlungsinfrastruktur aufbauen will.

Die Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehört zu den Gründungsmitgliedern der EPI. Kunden der Bankengruppe können Wero bereits nutzen, um Geld per Smartphone zu versenden. Die TARGOBANK will den Dienst im kommenden Jahr auch ihren eigenen Kunden bereitstellen.

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Wero soll Europas Zahlungsverkehr unabhängiger machen

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

  • Die TARGOBANK ist seit 2026 Mitglied der European Payments Initiative.
  • Die Einführung von Wero für TARGOBANK-Kunden ist für 2027 geplant.
  • Wero ermöglicht Zahlungen in Sekunden direkt zwischen Bankkonten.
  • Crédit Mutuel Alliance Fédérale zählt zu den Gründungsmitgliedern der EPI.

Mit Wero wollen mehrere europäische Banken eine gemeinsame Alternative zu etablierten internationalen Bezahldiensten schaffen. Ziel ist eine europaweit nutzbare Infrastruktur für digitale Zahlungen, die direkt zwischen Bankkonten funktioniert und von europäischen Instituten betrieben wird.

Ich halte die Entwicklung für spannend. Sollte Wero von möglichst vielen Banken unterstützt werden, könnte sich daraus erstmals eine ernsthafte europäische Alternative zu etablierten Zahlungsdiensten entwickeln. Entscheidend wird aber sein, wie schnell weitere Institute folgen und ob die Nutzung für Kunden tatsächlich so einfach gelingt wie versprochen.

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