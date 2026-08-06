Grokipedia: Wikipedia-Alternative ist gescheitert

Elon Musk packt hin und wieder die Euphorie für eine Idee, bei der er dann die ganz große Änderung verspricht. Doch in letzter Zeit verliert er auch schnell wieder das Interesse und angekündigte Dinge verschwinden in der Bedeutungslosigkeit.

Wie Grokipedia, was 2025 als große Alternative für Wikipedia angekündigt wurde. Wie sich aber herausstellt, wurde diese seit Monaten nicht mehr gepflegt. Und Elon Musk hat sie seit Februar nicht mehr erwähnt, das Projekt scheint also tot zu sein.

Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand mit Vernunft diese Seite als ernste Quelle für Artikel gesehen hat, immerhin gab es auch viele Analysen, die Fakenews bei Grokipedia aufzeigten, aber es ist ein gutes Beispiel für zu große Ankündigungen.

Grok steht als KI-Dienst weiterhin im Fokus von Elon Musk, aber dessen Interesse ist jetzt auf die Filmindustrie gerückt. Jede Wette, dass das in ein paar Monaten auch schon wieder Geschichte sein wird und er das nächste Projekt hat. KI-Spiele waren ja auch mal ein Ding. Wikipedia muss sich jedenfalls keine Sorgen machen.

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