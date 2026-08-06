United Internet: 550.000 neue Verträge, aber 1&1 verliert Mobilfunkkunden

Das Unternehmen United Internet hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert und seine Jahresprognose bestätigt.

United Internet hat nach eigenen Angaben den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 3,3 Prozent auf 3,091 Milliarden Euro erhöht. Das EBITDA legte um 5,1 Prozent auf 676 Millionen Euro zu. Besonders deutlich fiel der Anstieg beim EBIT aus, das um 20 Prozent auf 342,4 Millionen Euro kletterte. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,47 auf 0,75 Euro.

Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge wuchs um 550.000 auf 30,27 Millionen. Während IONOS 500.000 und Mail & Media 190.000 neue Verträge gewannen, verlor 1&1 rund 140.000 Verträge. Laut Unternehmen hängt dies mit der Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios zusammen. Vor allem im Mobilfunk sank die Vertragszahl um etwa 150.000.

United Internet setzt auf Wachstum und bestätigt Ausblick

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Umsatz: 3,091 Milliarden Euro, plus 3,3 Prozent

EBITDA: 676 Millionen Euro, plus 5,1 Prozent

EBIT: 342,4 Millionen Euro, plus 20 Prozent

30,27 Millionen Kundenverträge nach einem Plus von 550.000

Für das Gesamtjahr hält United Internet an seiner Prognose fest. Der Umsatz soll auf rund 6,25 Milliarden Euro steigen. Beim EBITDA erwartet das Unternehmen weiterhin etwa 1,45 Milliarden Euro. Gleichzeitig soll der Cash Capex mit 600 bis 650 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegen.

Ich finde vor allem den deutlichen Gewinnanstieg bemerkenswert. Gleichzeitig zeigt der Rückgang bei 1&1, dass strategische Änderungen kurzfristig auch Kunden kosten können. Entscheidend wird nun sein, ob sich diese Neuausrichtung in den kommenden Quartalen auszahlt.

Info EBITDA : Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Es zeigt die operative Ertragskraft eines Unternehmens.

: Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Es zeigt die operative Ertragskraft eines Unternehmens. EBIT : Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Es misst den operativen Gewinn nach Abschreibungen, aber vor Finanzierungskosten und Steuern.

: Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Es misst den operativen Gewinn nach Abschreibungen, aber vor Finanzierungskosten und Steuern. Ergebnis je Aktie (EPS) : Kennzahl, die angibt, wie viel Gewinn auf eine einzelne Aktie entfällt.

: Kennzahl, die angibt, wie viel Gewinn auf eine einzelne Aktie entfällt. Cash Capex : Tatsächlich gezahlte Investitionen eines Unternehmens, beispielsweise für Netze, Technik oder Infrastruktur.

: Tatsächlich gezahlte Investitionen eines Unternehmens, beispielsweise für Netze, Technik oder Infrastruktur. Prognose: Erwartung oder Vorhersage eines Unternehmens zur künftigen Geschäftsentwicklung.

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