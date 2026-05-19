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Google baut KI-Werkbank für die Forschung der Zukunft

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Google stellt mit Gemini for Science neue KI-Tools zur Beschleunigung wissenschaftlicher Forschung vor.

Die Initiative bündelt mehrere experimentelle Systeme für Hypothesengenerierung, Datenauswertung und Literaturanalyse.

Im Mittelpunkt stehen drei Prototypen zur Automatisierung wissenschaftlicher Arbeitsschritte. Hypothesis Generation entwickelt und bewertet Forschungshypothesen, Computational Discovery testet Codevarianten parallel und Literature Insights strukturiert wissenschaftliche Publikationen für Analysen.

KI-gestützte Forschungswerkzeuge im Überblick

Die Tools basieren auf bestehenden Google Technologien und werden bereits in Pilotprojekten eingesetzt.

  • Co-Scientist
  • AlphaEvolve
  • NotebookLM

Ich sehe darin eine konsequente Erweiterung agentischer KI Systeme für die Forschung, die vor allem bei datenintensiven wissenschaftlichen Aufgaben erhebliche Effizienzgewinne ermöglichen kann. Alle Details findet ihr direkt bei Google.

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19. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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