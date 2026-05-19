Google stellt Android XR Brillen auf der I/O 2026 vor

Google stellt auf der Google I/O 2026 unter anderem smarte Android XR Brillen vor, die Navigation, Kommunikation und Fotos ohne Smartphone ermöglichen.

Das Unternehmen präsentiert neue Brillenmodelle im Rahmen von Android XR, die in Zusammenarbeit mit Samsung sowie den Marken Gentle Monster und Warby Parker entwickelt wurden und zunächst als Audiobrillen starten.

Android XR Brillen Funktionen und Marktstart im Überblick

Zentrale Funktionen im Überblick

Sprachsteuerung mit Gemini

Echtzeit Navigation und Wegführung

Fotos und Videos per Sprachbefehl

Übersetzung von Sprache und Schildern

App Zugriff ohne Smartphone

Die Audiobrillen sollen Standort und Blickrichtung erfassen und kontextbezogene Informationen liefern, darunter Restaurantbewertungen, Wegbeschreibungen und Kommunikationsfunktionen wie Anrufe und Nachrichten. Zusätzlich sind kreative Bildbearbeitungen sowie Aufgaben im Hintergrund vorgesehen.

Der Rollout beginnt laut Unternehmensangaben im Herbst zunächst in den USA mit Audiobrillen, bevor Displayvarianten folgen und weitere Märkte erschlossen werden.

Ich sehe darin eine deutliche Verschiebung hin zu kontextsensitiver Assistenz im Alltag, wobei die Akzeptanz stark von Design, Akkulaufzeit und Datenschutz abhängen wird. Mich hat bisher keine dieser Brillen optisch angesprochen, da ist bei vielen Herstellern noch Luft nach oben.