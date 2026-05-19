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Microsoft zeigt neue Surface-PCs mit KI-Fokus

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Microsoft präsentiert neue Surface-Geräte für Unternehmen mit Fokus auf KI, Sicherheit und längere Akkulaufzeiten.

Microsoft hat neue Modelle der Reihe Surface for Business angekündigt. Dazu gehören das Surface Laptop for Business in mehreren Größen sowie das Surface Pro for Business mit 13 Zoll. Die Geräte erscheinen zunächst in ausgewählten Märkten und setzen auf Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessoren. Laut Microsoft sollen die neuen Modelle lokale KI-Funktionen, höhere Grafikleistung und längere Akkulaufzeiten bieten.

Das Unternehmen betont vor allem den Einsatz von KI direkt auf dem Gerät. Genannt werden unter anderem Live-Übersetzungen, Transkriptionen und KI-gestützte Schreibfunktionen. Später im Jahr sollen weitere Varianten mit Snapdragon-X2-Prozessoren folgen. Microsoft spricht dabei von schnellerer lokaler KI-Verarbeitung und energieeffizienter Nutzung.

Neue Surface-Modelle für Unternehmen und KI-Anwendungen

Wichtige Neuerungen laut Microsoft:

  • Neue Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessoren
  • Optionale integrierte Privacy-Screen-Funktion
  • Wi-Fi 7 und teilweise 5G-Unterstützung
  • Reparierbare Komponenten und recyceltes Aluminium

Neben der Hardware hebt Microsoft Sicherheitsfunktionen hervor. Die Geräte werden als sogenannte Secured-core-PCs ausgeliefert und sollen Firmware-Schutz sowie zentrale Verwaltung über Microsoft Intune unterstützen. Neu ist außerdem ein optionaler Sichtschutzfilter direkt im Display bestimmter Surface-Laptop-Modelle.

Ich finde vor allem interessant, dass Microsoft den Schwerpunkt klar auf lokale KI-Funktionen legt. Damit versucht das Unternehmen offenbar, klassische Business-Notebooks stärker als eigenständige KI-Arbeitsgeräte zu positionieren.

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19. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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