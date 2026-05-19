Google stellt universellen KI-Einkaufswagen und neue Commerce-Protokolle vor

Google stellt einen universellen KI-Einkaufswagen für vernetztes Shopping vor.

Google integriert einen KI-Einkaufswagen in die Suche, Gemini, YouTube und Gmail. Basis ist der Shopping Graph mit Milliarden Produkten und agentischer KI. Ziel sei laut Google ein durchgängiges Shopping mit Preis-, Bestands- und Angebotsinfos sowie schnellerem Checkout.

Universeller Einkaufswagen und neue Commerce-Protokolle von Google

Der Universelle Einkaufswagen speichert Produkte über Dienste hinweg und überwacht Preise, Rabatte und Verfügbarkeit. Er erkennt Inkompatibilitäten und schlägt Alternativen vor. Über Google Wallet werden Treueprogramme und Angebote eingebunden.

UCP und AP2 bilden die Grundlage für sichere agentische Zahlungen mit Budget- und Regeldefinitionen. Digitale Nachweise und selektive Datenfreigabe sollen Sicherheit schaffen. Bezahlt wird über Google Pay oder Händlerseiten. Start ist in den USA, weitere Märkte sollen folgen.

Ich sehe darin einen Schritt in Richtung eines stärker automatisierten und KI-gestützten Handels, der jedoch stark von Nutzerkontrolle und Transparenz abhängt. Ob das eine schöne Vorstellung für Kunden ist, da bin ich mir nicht sicher. Das muss jeder für sich selbst bewerten.