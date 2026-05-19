Google erweitert Gemini um neue Modelle und Agentenfunktionen

Die Gemini-App erhält neue agentische Funktionen und bietet proaktive Unterstützung rund um die Uhr.

Gemini entwickelt sich laut Google zu einem deutlich umfassenderen KI-Assistenten. Die App erreicht über 900 Millionen Nutzer monatlich und erhält zur I/O 2026 mehrere Neuerungen wie neue Modelle, Agentenfunktionen und eine überarbeitete Oberfläche.

Die neue Designsprache „Neural Expressive“ bringt flüssige Animationen, neue Typografie und interaktive Elemente. Zudem wird das Gesprächssystem von Gemini Live direkt integriert, sodass Nutzer zwischen Chat und Sprachdialog wechseln können.

Neue KI-Modelle und Agentenfunktionen in Gemini

Mit Gemini Omni entstehen aus Text-, Bild- und Videoeingaben filmreife Inhalte, während Daily Brief personalisierte Tageszusammenfassungen erstellt. Gemini Spark agiert als dauerhafter KI-Agent, der Aufgaben in Gmail, Docs und weiteren Apps ausführt.

Spark kann Workflows automatisieren, etwa Auswertungen, E-Mail-Entwürfe und Terminüberblicke, und arbeitet dabei auch im Hintergrund weiter. Eine macOS-App erweitert diese Funktionen ab sofort auf den Desktop.

Die Neuerungen im Überblick: