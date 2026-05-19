Google erweitert Gemini um neue Modelle und Agentenfunktionen
Die Gemini-App erhält neue agentische Funktionen und bietet proaktive Unterstützung rund um die Uhr.
Gemini entwickelt sich laut Google zu einem deutlich umfassenderen KI-Assistenten. Die App erreicht über 900 Millionen Nutzer monatlich und erhält zur I/O 2026 mehrere Neuerungen wie neue Modelle, Agentenfunktionen und eine überarbeitete Oberfläche.
Die neue Designsprache „Neural Expressive“ bringt flüssige Animationen, neue Typografie und interaktive Elemente. Zudem wird das Gesprächssystem von Gemini Live direkt integriert, sodass Nutzer zwischen Chat und Sprachdialog wechseln können.
Neue KI-Modelle und Agentenfunktionen in Gemini
Mit Gemini Omni entstehen aus Text-, Bild- und Videoeingaben filmreife Inhalte, während Daily Brief personalisierte Tageszusammenfassungen erstellt. Gemini Spark agiert als dauerhafter KI-Agent, der Aufgaben in Gmail, Docs und weiteren Apps ausführt.
Spark kann Workflows automatisieren, etwa Auswertungen, E-Mail-Entwürfe und Terminüberblicke, und arbeitet dabei auch im Hintergrund weiter. Eine macOS-App erweitert diese Funktionen ab sofort auf den Desktop.
Die Neuerungen im Überblick:
- Gemini 3.5 Flash: Neues KI-Modell mit höherer Intelligenz und sehr schneller Reaktionszeit
- Neural Expressive UI: Überarbeitete Designsprache mit Animationen, neuer Typografie und interaktiven Elementen
- Gemini Omni: Multimodales Modell zur Erstellung und Bearbeitung von filmreifen Videos aus Text, Bild und Video
- Daily Brief: Personalisierter Morgen-Agent mit Zusammenfassungen aus Mail, Kalender und relevanten Updates
- Gemini Spark: 24/7 KI-Agent zur proaktiven Aufgabenbearbeitung und Workflow-Automatisierung in verknüpften Apps
- macOS-App Update: Integration von Spark für lokale Aufgaben sowie neue Sprachfunktionen und Desktop-Automatisierung
- Gemini Live Integration: Direkt eingebettete Gesprächsfunktion mit nahtlosem Wechsel zwischen Text- und Sprachmodus
- Proaktive KI-Briefings: Automatische Priorisierung und Handlungsvorschläge basierend auf Nutzerzielen
- Agentensteuerung über Apps: Erweiterte Verknüpfung mit Gmail, Docs, Slides und weiteren Workspace-Tools
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