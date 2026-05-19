Dienste

Google baut die Suche radikal um

Autor-Bild
Von
Google News
|
Google (KI)

Die Google Suche erhält neue KI-Funktionen und ein überarbeitetes Suchfeld für komplexere Anfragen.

Google hat auf der Entwicklerkonferenz I/O mehrere Neuerungen für die eigene Suchmaschine vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen neue KI-Funktionen, die laut Unternehmensangaben direkt in die Suche integriert werden. Dazu zählt unter anderem das Sprachmodell Gemini 3.5 Flash, das künftig standardmäßig im KI-Modus der Suche eingesetzt wird.

Außerdem führt Google ein neues intelligentes Suchfeld ein. Nutzer sollen damit längere und komplexere Fragen einfacher formulieren können. Unterstützt werden laut Google neben Texteingaben auch Bilder, Videos und Inhalte aus Chrome-Tabs. Die Funktion wird weltweit in den Regionen eingeführt, in denen der KI-Modus bereits verfügbar ist.

Google erweitert die Suche um KI-Agenten und personalisierte Funktionen

Google kündigte zudem sogenannte Informationsagenten an. Diese sollen eigenständig Informationen aus Nachrichtenportalen, Blogs und anderen Quellen auswerten und Nutzer automatisch benachrichtigen. Genannt wurden Beispiele wie Wohnungssuche, Produktankündigungen oder Veranstaltungsbuchungen.

Weitere angekündigte Funktionen:

  • KI-gestützte Buchungen für lokale Dienstleistungen
  • Generierte Dashboards und Mini-Apps für Aufgaben
  • Individuelle Tracker für Fitness oder Planung
  • Verknüpfung mit Gmail, Fotos und später Kalender

Laut Google sollen viele Funktionen zunächst in den USA oder für zahlende AI-Pro- und Ultra-Abonnenten starten. Ich finde vor allem interessant, dass Google die klassische Suche zunehmend in Richtung persönlicher Assistenzsysteme weiterentwickelt und dabei stärker auf automatisierte Aufgaben setzt.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google baut die Suche radikal um
Weitere Neuigkeiten
Google stellt Android XR Brillen auf der I/O 2026 vor
in Wearables
Google baut KI-Werkbank für die Forschung der Zukunft
in Dienste
Microsoft zeigt neue Surface-PCs mit KI-Fokus
in Computer
Trade Republic Spiegelkarte Header
Trade Republic trifft auf Brad Pitt: Neue Werbekampagne startet
in Marktgeschehen
Weg vom China-Image: BYD will „europäischer“ werden
in Mobilität
Skoda Epiq vorgestellt: Das kostet das „günstige“ Elektroauto
in Mobilität
Apple plant riesiges Barrierefreiheits-Update für iPhone und Co.
in Firmware und Updates
Xbox-Nutzer sind eindeutig: „Wir wollen exklusive Spiele zurück“
in Gaming
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
Die letzte Schlacht rückt näher: Das „epische“ Battle von Apple
in Marktgeschehen
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus: Neue Spiele und höhere Preise
in Gaming