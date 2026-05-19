Google baut die Suche radikal um

Die Google Suche erhält neue KI-Funktionen und ein überarbeitetes Suchfeld für komplexere Anfragen.

Google hat auf der Entwicklerkonferenz I/O mehrere Neuerungen für die eigene Suchmaschine vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen neue KI-Funktionen, die laut Unternehmensangaben direkt in die Suche integriert werden. Dazu zählt unter anderem das Sprachmodell Gemini 3.5 Flash, das künftig standardmäßig im KI-Modus der Suche eingesetzt wird.

Außerdem führt Google ein neues intelligentes Suchfeld ein. Nutzer sollen damit längere und komplexere Fragen einfacher formulieren können. Unterstützt werden laut Google neben Texteingaben auch Bilder, Videos und Inhalte aus Chrome-Tabs. Die Funktion wird weltweit in den Regionen eingeführt, in denen der KI-Modus bereits verfügbar ist.

Google erweitert die Suche um KI-Agenten und personalisierte Funktionen

Google kündigte zudem sogenannte Informationsagenten an. Diese sollen eigenständig Informationen aus Nachrichtenportalen, Blogs und anderen Quellen auswerten und Nutzer automatisch benachrichtigen. Genannt wurden Beispiele wie Wohnungssuche, Produktankündigungen oder Veranstaltungsbuchungen.

Weitere angekündigte Funktionen:

KI-gestützte Buchungen für lokale Dienstleistungen

Generierte Dashboards und Mini-Apps für Aufgaben

Individuelle Tracker für Fitness oder Planung

Verknüpfung mit Gmail, Fotos und später Kalender

Laut Google sollen viele Funktionen zunächst in den USA oder für zahlende AI-Pro- und Ultra-Abonnenten starten. Ich finde vor allem interessant, dass Google die klassische Suche zunehmend in Richtung persönlicher Assistenzsysteme weiterentwickelt und dabei stärker auf automatisierte Aufgaben setzt.