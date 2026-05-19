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Trade Republic trifft auf Brad Pitt: Neue Werbekampagne startet

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Bildquelle: Trade Republic Bank GmbH

Der bekannte Online-/Neobroker Trade Republic hat Mitte April nach umfangreicher Kritik die Ausweitung seines Kundenservice angekündigt. Demnach werden künftig mehr als 1.000 Servicemitarbeiter rund um die Uhr in sechs Servicezentren in Europa per Live-Chat und Telefon offiziell Unterstützung anbieten.

Um weiterhin Aufmerksamkeit zu erregen und die Ankündigung möglichst weitreichend zu verbreiten, kündigt das Unternehmen jetzt die größte internationale Kampagne seiner Geschichte an – mit von der Partie ist der Schauspieler und Filmproduzent Brad Pitt.

Der dazugehörige Werbespot läuft bereits seit einigen Wochen im Fernsehen und setzt laut dem Unternehmen dabei auf ein „bewusst einfaches Kreativkonzept“. Die großangelegte Werbekampagne startet ab sofort europaweit im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen sowie auf allen relevanten digitalen Kanälen.

Zu Trade Republic →

Trade Republic

Trade Republic kündigt 24/7-Support mit mehr als 1000 Mitarbeitern an

Der Neobroker Trade Republic baut seinen Kundenservice nach anhaltender Kritik umfassend um. Trade Republic hat angekündigt, Kundenanfragen künftig rund um…

15. April 2026 | Jetzt lesen →

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