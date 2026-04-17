Fintech

3 Prozent sichern: Postbank lockt Geschäftskunden mit Zinsaktion

Autor-Bild
Von
Google News
|
Postbank Zentrale

Die Postbank bietet Geschäftskunden einen Aktionszins von 3 Prozent p. a. für drei Monate bei Kontoeröffnung.

Die Postbank startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Zinsaktion für Geschäftskunden. Wer erstmals ein Geschäftskonto in Kombination mit einem Tagesgeldkonto eröffnet, erhält laut der Bank einen Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von drei Monaten.

Die Aktion ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Voraussetzung ist die Eröffnung eines Postbank Business Girokontos in einer der verfügbaren Varianten zusammen mit einem Tagesgeldkonto. Der Aktionszins gilt ab dem Zeitpunkt der gleichzeitigen Eröffnung beider Produkte.

Postbank Tagesgeld-Aktion für Geschäftskunden im Überblick

Wichtige Eckdaten der Aktion:

  • 3 Prozent p. a. Zinsen für drei Monate
  • Maximal 100.000 Euro Anlagesumme
  • Nur für Neugeld aus dem Betriebsvermögen
  • Danach 0,5 Prozent p. a. variabler Zinssatz
  • Kein Grundpreis für alle Geschäftskonten bis 31.12.26

Berücksichtigt wird während des Aktionszeitraums der jeweils aktuelle Tagesgeldsaldo. Der erhöhte Zinssatz gilt ausschließlich für Guthaben bis 100.000 Euro. Beträge darüber hinaus sowie Zeiträume nach Ablauf der drei Monate werden mit einem variablen Zinssatz von derzeit 0,5 Prozent verzinst.

Zur Postbank Business Tagesgeld-Aktion→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 3 Prozent sichern: Postbank lockt Geschäftskunden mit Zinsaktion
Weitere Neuigkeiten
simplebanking mit Update: Verbesserte Darstellung und Planung im Banking-Alltag
in Software
Google Pixelbook Go Header
Google könnte neuen Pixel Laptop entwickeln
in Computer
First Light: Das 007-Spiel bekommt einen richtigen Bond-Song
in Gaming
Android 17: Das Update ist fertig und bringt eine Überraschung mit
in Firmware und Updates
Google: Das steckt hinter dem neuen „Pixel Glow“ für Smartphones
in Firmware und Updates
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026
in Gaming
Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header
GTI wird elektrisch: Volkswagen beendet das GTX-Branding
in Mobilität
Mercedes: Elektrischen C-Klasse ist ein „Rückzugsort der Extraklasse“
in Mobilität
Geely mit Kampfansage an den deutschen Markt
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify spendiert den Tablets mehr Aufmerksamkeit
in Dienste