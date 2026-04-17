3 Prozent sichern: Postbank lockt Geschäftskunden mit Zinsaktion

Die Postbank bietet Geschäftskunden einen Aktionszins von 3 Prozent p. a. für drei Monate bei Kontoeröffnung.

Die Postbank startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Zinsaktion für Geschäftskunden. Wer erstmals ein Geschäftskonto in Kombination mit einem Tagesgeldkonto eröffnet, erhält laut der Bank einen Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von drei Monaten.

Die Aktion ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Voraussetzung ist die Eröffnung eines Postbank Business Girokontos in einer der verfügbaren Varianten zusammen mit einem Tagesgeldkonto. Der Aktionszins gilt ab dem Zeitpunkt der gleichzeitigen Eröffnung beider Produkte.

Postbank Tagesgeld-Aktion für Geschäftskunden im Überblick

Wichtige Eckdaten der Aktion:

3 Prozent p. a. Zinsen für drei Monate

Maximal 100.000 Euro Anlagesumme

Nur für Neugeld aus dem Betriebsvermögen

Danach 0,5 Prozent p. a. variabler Zinssatz

Kein Grundpreis für alle Geschäftskonten bis 31.12.26

Berücksichtigt wird während des Aktionszeitraums der jeweils aktuelle Tagesgeldsaldo. Der erhöhte Zinssatz gilt ausschließlich für Guthaben bis 100.000 Euro. Beträge darüber hinaus sowie Zeiträume nach Ablauf der drei Monate werden mit einem variablen Zinssatz von derzeit 0,5 Prozent verzinst.

Zur Postbank Business Tagesgeld-Aktion→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.



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