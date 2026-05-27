Mobilität

Alter VW-Chef plant „revolutionäres“ Kraftfahrzeug für 2027

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Herbert Diess ist zurück und hat für 2027 ein neues und vollelektrisches Gefährt angekündigt, denn die DIESS E-Agrartechnik AG liegt voll im Zeitplan und wird bald einen neuen Mittelklasse E-Traktor für Landwirte auf den Markt bringen.

Es gibt ein Akkusystem mit Wechselakkus, so kann man theoretisch 24/7 damit fahren und man will direkt mit vergleichbaren Diesel-Modellen mithalten können. Die Betriebskosten für den E-Traktor sollen aber 50 Prozent geringer sein.

Der alte Chef von Volkswagen hat seinen Traum der Elektromobilität, bei der er bei VW vielleicht etwas zu früh und euphorisch war (ohne dessen Grundlage der VW-Konzern heute aber noch schlechter aufgestellt wäre), nicht ganz aufgegeben.

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27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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