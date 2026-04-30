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In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden

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Google News
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Bild: mobiFlip (KI)

In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt in der Google Suche als bevorzugte Nachrichtenquelle ausgewählt werden.

Google bietet eine neue Funktion für die Suche, mit der Nutzer bestimmte Websites als bevorzugte Quelle markieren können. Laut Google sollen Inhalte dieser Seiten bei passenden Nachrichtenanfragen häufiger und sichtbarer im Bereich „Schlagzeilen“ erscheinen.

Die Funktion trägt den Namen „Bevorzugte Quellen“ und war bisher nur für englischsprachige Suchanfragen verfügbar, die den Schlagzeilen-Bereich auslösen. Jetzt hat Google damit begonnen, diese Funktion schrittweise auch hierzulande zu aktivieren. Ist euer Account bereits dafür freigeschaltet, solltet ihr das hier sehen und könnt mobiFlip direkt hinzufügen.

Ihr nutzt Google News? Dann könnt ihr uns auch dort folgen. Wie üblich findet ihr alle weiteren Möglichkeiten, uns zu folgen beziehungsweise zu abonnieren, auf dieser Seite.

Nicht vergessen: Für mobiFlip Plus gibt es inzwischen eine gratis Probemitgliedschaft. Und an unseren neulich erst optimierten Newsticker sei auch noch mal erinnert.


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