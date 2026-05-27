Neue Preise: Steam Deck OLED wird deutlich teurer

Valve scheint in der RAM- und Speicherkrise noch etwas schlechter als manch andere Marke aufgestellt zu sein, denn man kann die gestiegenen Kosten nicht abfedern und muss die Preise des Steam Deck OLED ziemlich deutlich anheben.

Für die Version mit 512 GB Speicher möchte man jetzt 779 Euro haben statt wie bisher 569 Euro und die Version mit 1 TB Speicher liegt bei 919 Euro statt 679 Euro.

Das ist eine extrem hohe Preiserhöhung nach so einer langen Zeit, vor allem, da die Hardware des Steam Deck so langsam in die Jahre kommt. Kein Wunder, dass das Steam Deck 2 jetzt also viel länger als ursprünglich geplant auf sich warten lässt.

Valve nahm das Steam Deck OLED vor ein paar Wochen kurz vom Markt und die „neuen Preise spiegeln den aktuellen Stand der Kosten für Komponenten und andere globale logistische Herausforderungen wider“. Über 900 Euro für die große Version sind aber heftig, ich kann mir kaum vorstellen, dass das viele kaufen werden.