Apple iPhone Pro: Beliebtes Material kommt „nicht so schnell“ zurück

Das Apple iPhone 17 Pro kommt zwar sehr gut an, aber man liest auch hier und da, dass viele den Schritt von Titan zu Aluminium bemängeln. Daher freuten sich viele, als das Gerücht über ein Comeback von Titan beim Pro-Modell die Runde machte.

Es sei nicht ausgeschlossen, so „Fixed Focus Digital“, eine andere und bekannte Quelle aus China, aber nicht „in naher Zukunft“. Grund sei das Wärmemanagement in den Top-Modellen und das wird mit Blick auf die KI-Zukunft auch nicht besser.

Wobei man ja auch sagen muss, dass sich Apple nie ganz von Titan getrennt hat, es wird teilweise im iPhone Air genutzt und soll im kommenden iPhone Ultra alias Fold genutzt werden. Als Pro-Nutzer muss man aber noch eine Weile mit Alu leben.

Mir persönlich ist relativ egal, was Apple jetzt genau nutzt, aber ich fand, dass sich das iPhone 16 Pro besser als das iPhone 17 Pro anfühlte und aussah. Aber das kann man lösen, auch mit Aluminium. Mal schauen, wie es beim iPhone 18 Pro sein wird.