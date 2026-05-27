Smartphones

Honor: Alte Huawei-Marke wächst gerade stark in Europa

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Nach dem Google-Aus bei Huawei trennte man sich offiziell von einer Untermarke namens Honor, auch wenn es Stimmen gibt, die behaupten, dass die beiden in China immer noch zusammenarbeiten. Aber ohne Huawei tat sich Honor bei uns dennoch etwas schwer, was sich so langsam ändert, denn man wächst in Europa.

Laut einer Analyse von Omdia ist Honor in diesem Jahr die bisher am schnellsten wachsende Marke bei Smartphones in Europa. Alleine im ersten Quartal konnte man 60 Prozent zulegen und ist zwar noch auf Platz 6, aber dicht hinter Oppo und Motorola, die beide auch wachsen konnte, allerdings nicht so stark wie Honor.

Laut Analyse liegt das vor allem daran, dass Honor endlich wieder „weiter unten“ angreift, denn das Comeback feierte man damals eher mit Highend-Modellen, bei denen sich die Marken aus China aber schwertun. Allgemein ist derzeit übrigens ein bisschen Wachstum (knapp 2 Prozent) im Smartphone-Markt 2026 in Europa.

Grafik: Omdia

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