3,30 Prozent aufs Tagesgeld: Santander dreht an der Zinsschraube

Die Santander Consumer Bank erhöht den Aktionszins für ihr Tagesgeld auf 3,30 Prozent p. a. für Neukunden.

Die Santander Consumer Bank hat den Aktionszins ihres Tagesgeldkontos angepasst. Ab dem 27. März 2026 gilt für neu eröffnete Konten ein Zinssatz von 3,30 Prozent pro Jahr für die ersten vier Monate. Zuvor lag der Aktionszins bei 2,75 Prozent. Nach Ablauf der Aktionsphase greift der reguläre Zinssatz von 0,30 Prozent pro Jahr.

Das Angebot richtet sich an Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Bank geführt haben. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind kostenfrei. Eine Mindestanlagesumme ist nicht vorgesehen, und die Verwaltung erfolgt über das Online-Banking sowie die zugehörige App.

Santander Tagesgeld: Konditionen und Einlagensicherung im Überblick

Wichtige Eckdaten zum Angebot:

3,30 Prozent p. a. für vier Monate

Keine Mindestanlage erforderlich

Kostenfreie Kontoführung

Auszahlung über Referenzkonto

Die Einlagen sind über die gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken bis zu 100.000 Euro pro Kunde abgesichert. Darüber hinaus besteht laut Bank eine zusätzliche Absicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, die den Schutz auf mehrere Millionen Euro erweitern kann.

Zum Santander Consumer Bank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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