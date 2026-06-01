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Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash hat ein Datum

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Disney hält neue Filme mittlerweile wieder länger von Disney+ fern und setzt auf das Kino und vor allem auch wieder auf den digitalen Verkauf. Das macht Disney+ zwar deutlich unattraktiver, aber man verdient auf anderen Wegen mehr Geld.

Viele warten derzeit noch auf den neuen Avatar: Fire and Ash bei Disney+ und jetzt gibt es endlich ein Datum, ab dem 24. Juni kann man den Film auch endlich im Abo streamen. Darauf habe ich gewartet, da ich dieses Mal nicht die Möglichkeit im Kino hatte und mir die Avatar-Filme keinen digitalen Kauf wert sind (und wir Disney+ haben).

Mal schauen, wie Teil 3 ohne große 3D-Kinoleinwand wirkt, die ersten beiden Filme fand ich als Film eher mittelmäßig, aber technisch beeindruckend im Kino. Jetzt muss die Story stärker glänzen, da es die Technik nur bedingt tut. Klar, auf 77 Zoll QD-OLED wird das auch Spaß machen, aber es ist eben nicht das Kinoerlebnis.

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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